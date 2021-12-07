Instagram представил функции для безопасности пользователей-подростков

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В Instagram представили несколько функций, которые обеспечивают подросткам большую безопасность в Сети. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил глава приложения Адам Моссери.

— В Instagram мы давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы сегодня мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут молодым людям быть в большей безопасности в Instagram, — сказал он.

Отмечается, что внедрение нескольких новых функций планируется в 2022 году.

Так, например, родители смогут видеть, сколько времени их дети проводят в социальной сети.

Также подростки получат возможность уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями.

Компания введет и ограничение на возможность пользователей отмечать подростков в своих публикациях, если те на них не подписаны.

Кроме того, Instagram планирует создать новый образовательный центр для детей, который будет включать в себя дополнительные ресурсы: руководство по продуктам компании и мнение специалистов по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

7 декабря стало известно, что у пользователей мессенджера WhatsApр теперь будет возможность включать исчезающие сообщения по умолчанию для всех новых чатов. При активации этой опции приложение будет сообщать собеседнику, что переписка исчезнет через некоторое время. Функция уже доступна в новой версии WhatsApp для Android и iOS.