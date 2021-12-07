Атлас птиц появится в Подмосковье к 2023 году

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Орнитологи Подмосковья планируют создать атлас птиц региона. Для этого они будут совершать выезды по всей территории области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Территорию для удобства исследования разделили на 480 квадратов. Ученым предстоит составить списки видов птиц. Их рассортируют по характеру пребывания: гнездовые, пролетные, зимующие и залетные. Также специалисты оценят численность каждого вида.

Фронт работ от Талдома до Клина взяли на себя специалисты под руководством научного руководителя заказника «Журавлиная родина» Ольги Гринченко.

— Это проект научно-просветительский, но для любителей он тоже прекрасно подойдет. Жители сами нам активно помогают, присылают свои данные, — рассказала Гринченко.

Роботу исследователей облегчает наличие у жителей современной техники для фиксации пребывания птиц. Многие присылают видео и аудиозаписи звуков.

Составление атласа планируют завершить в 2023 году.

Ранее специалисты рассказали, какие птицы первыми прилетели на зимовку в Москву. Так, свиристелей и чечеток уже можно увидеть на территории комплексного заказника «Зеленоградский».