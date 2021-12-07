Городская ферма на ВДНХ пригласила москвичей на день открытых дверей
Городская ферма на ВДНХ 10 декабря приглашает взрослых и детей на день открытых дверей. Мероприятие приурочено ко Дню защиты прав животных.
Гости фермы смогут пройтись по ней с экскурсией, принять участие в мастер-классах и квестах, пообщаться с животными.
Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.
С 10 по 12 декабря в Российской государственной детской библиотеке пройдет фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Гости смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.
Состоятся презентации книг «Путь к звездам», «Смешные вы ребята!», «Белый, пушистый, ничей», «На сегодня все билеты проданы», «#Киринблог». На встрече «Скорость весны» герои рассказов Ксении Драгунской оживут на сцене в исполнении юных актеров мастерской «Театр Автора».
Актеры детского театра «Отражение» прочитают «Русалочьи сказки» Алексея Толстого и покажут спектакли «Новогоднее счастье» и «Союз Совы».