Появились фото обысков из квартиры подростка, которого задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области
Появились фото обысков из квартиры шестнадцатилетнего подростка, который призывал к участию в акциях «прямого действия» против правительства и был задержан под Ярославлем за незаконное хранение взрывчатки.
О задержании подростка с оружием под Ярославлем стало известно 7 декабря. В его отношении правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Известно, что парень вплоть до 5 декабря был участником секретных чатов в Telegram, где «агитировал пользователей принять участие в насильственных акциях против власти и полиции».
Для реализации плана молодой человек изготовил у себя дома в поселке Каменки взрывчатку, а также хранил охотничье ружье и боеприпасы, которые к настоящему моменту уже изъяты.
Правоохранители решают вопрос о заключении подростка в СИЗО на время хода расследования.
Пистолет, три ножа и газовый баллончик
7 декабря правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.
Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика.