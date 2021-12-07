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Появились фото обысков из квартиры подростка, которого задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появились фото обысков из квартиры подростка, которого задержали со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области
Фото: Вечерняя Москва

Появились фото обысков из квартиры шестнадцатилетнего подростка, который призывал к участию в акциях «прямого действия» против правительства и был задержан под Ярославлем за незаконное хранение взрывчатки.

О задержании подростка с оружием под Ярославлем стало известно 7 декабря. В его отношении правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

Известно, что парень вплоть до 5 декабря был участником секретных чатов в Telegram, где «агитировал пользователей принять участие в насильственных акциях против власти и полиции».

Для реализации плана молодой человек изготовил у себя дома в поселке Каменки взрывчатку, а также хранил охотничье ружье и боеприпасы, которые к настоящему моменту уже изъяты.

Правоохранители решают вопрос о заключении подростка в СИЗО на время хода расследования.

Пистолет, три ножа и газовый баллончик

7 декабря правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика.

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