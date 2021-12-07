Песков: Пекин согласовал с МОК отсутствие официальных лиц на Олимпиаде

Фото: Администрация президента РФ

Олимпийские игры в Пекине в любом случае состоятся, с участием официальных лиц США или без них. Китайская сторона согласовала с Международным олимпийским комитетом (МОК) антиковидные ограничения, в том числе ограничивающие доступ официальных лиц. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако Китай не налагал запрет на желание самих спортсменов из США принять участие в Играх, подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона хочет, чтобы все спортсмены имели право участвовать в Олимпиаде.

— Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут, — цитирует Пескова ТАСС.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.