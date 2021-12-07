Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской

Фото: Пресс-служба Госдумы

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах, — говорится в сообщении суда.

1 ноября посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз об экстрадиции со стороны Украины, которой, по ее словам, больше нечего делать, кроме как строить планы, направленные против России.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.