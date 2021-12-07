ГД приняла закон о защите пенсионных накоплений от незаконно действующих страховщиков

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы в последнем чтении приняли закон о защите граждан в случае незаконного перевода денежных средств, накопленных с пенсионных выплат. Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла во вторник, 7 декабря.

Принятый закон будет гарантировать защиту застрахованных лиц от неправомерно действующих страховщиков, которые переводят пенсионные накопления между друг другом. В данном случае суд будет признавать недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

Страховщики должны будут в обязательном порядке вернуть пострадавшему изъятую сумму при досрочном переходе инвестиционного дохода. Закон также будет регулировать те случаи, при которых денежные средства поступили на счет предыдущего страховщика в период до трех лет до 1 июля 2022 года, когда закон вступит в силу.

Помимо этого, Государственная дума приняла закон об индексации материнского капитала с 1 февраля 2022 года по фактической инфляции.

— Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ, — говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты парламента.

1 декабря произошла автоматическая индексация пенсионных выплат для трех категорий пенсионеров. Так, например, в два раза увеличилась пенсия граждан старше 80 лет — теперь они получают до 12,088,96 рубля. Также автоматическую прибавку к пенсии получили пенсионеры, работавшие вплоть до августа 2021 года, но в последний месяц лета уволившиеся. Кроме того, россиян, подавших заявления на перерасчет, также обеспечили прибавкой к пенсионным выплатам.