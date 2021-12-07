Более тысячи человек заблудились осенью в лесах Подмосковья

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Осенью в лесах Московской области потерялись свыше 1,1 тысячи человек. Это превысило показатели прошлого года в три раза, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Специалисты отмечают, что в этом году была сухая и теплая осень, поэтому количество грибников и тех, кто решил насладиться видами подмосковных лесов, выросло.

— Но не всегда поход в лес заканчивался удачно, многие не смогли самостоятельно вернуться домой. За три месяца в лесах Подмосковья заблудились 1121 человек, двое погибли, — рассказала глава регионального Комлесхоза Елена Казимир.

Она отметила, что всего с начала года в лесах региона заблудились 1563 человека.

Чаще всего за осенний период местные жители терялись в Звенигородском, Клинском и Ступинском лесничествах. Большая часть заблудившихся — граждане старше шестидесяти лет.

До этого жителям Подмосковья рассказали, какие зимние грибы можно найти в лесу. По словам микологов, в зависимости от погодных условий такие грибы, как вешенки и зимние опята, можно найти в лесу до февраля.