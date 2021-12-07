Юрист пояснил, обязан ли работодатель предоставлять выходные после вакцинации 

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некоторые люди ощущают недомогание после вакцинации и хотели бы взять выходной на 1-2 дня, чтобы нормализовать самочувствие. Юрист Александр Торгашев пояснил, обязан ли работодатель предоставлять оплачиваемые выходные после вакцинации.

Отмечается, что официального постановления о предоставлении дополнительных выходных нет. Регионам направлены лишь рекомендации Роспотребнадзора и Минтруда. Это означает, что руководство самостоятельно принимает решение о предоставлении выходных дней сотруднику.

— ‎Действительно, поскольку это рекомендации, то обязать работодателя выполнить их невозможно. Однако можно вести переговоры по включению данного условия в коллективный договор. В таком случае оно становится обязательным для работодателя, — пояснил Торгашев в комментарии «Невским новостям».

Неисполнение условий трудового договора влечет административную ответственность (ст. 5.31 КоАП РФ). Если работодатель не исполняет предусмотренные коллективным договором обязанности, сотрудники имеют право на обращение в суд.

Ранее сообщалось, что около 1,4 миллиона москвичей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса.