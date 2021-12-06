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Около 1,4 миллиона москвичей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Около 1,4 миллиона москвичей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 1,4 миллиона жителей столицы старшего возраста от 60 лет вакцинировались хотя бы одним компонентом лекарственного препарата от коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 6 декабря.

Она отметила, что вакцинация пожилых горожан — одна из ключевых и приоритетных задач для столичных властей.

— В организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений. На сегодняшний день в таких учреждениях прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98 процентов допущенных к вакцинации, — цитирует ТАСС слова заммэра.

Также Анастасия Ракова сообщила, что свыше 5,7 миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавируса с начала 2021 года. По ее словам, более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию за указанный период.

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 2743 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровел 1 792 971 пациент.

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