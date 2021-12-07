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«Эффективные механизмы»: Путин предложил способы борьбы с инфляцией

Виктория Сикерина

Экономика
«Эффективные механизмы»: Путин предложил способы борьбы с инфляцией
Фото: Администрация президента РФ

Действенные методы борьбы с инфляцией должны быть основаны на росте предложения товаров и услуг. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам.

Лидер государства отметил, что главный акцент в такой ситуации следует делать на продовольственных товарах.

— Нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров, — цитирует РИА Новости его слова.

Также Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в стране наблюдается в целом позитивная экономическая динамика. По его словам, за период с января по октябрь 2021 года валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,6 процента. При этом за указанный период также увеличились инвестиции на 7,6 процента, заключил президент РФ.

6 декабря лидер государства подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

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