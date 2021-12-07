Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сократили до 48 часов

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Срок действия ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 7 декабря.

— Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на коронавирус, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Анна Попова заявила, что возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо повторно сдавать тесты на коронавирус. Она объяснила, что такая мера нужна потому, что в первые сутки результаты тестирования практически никогда не бывают положительными. В особенности это актуально в период распространения новой агрессивной мутации коронавируса «омикрон», подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России остается непростой. Так, на прошлой неделе в 11 регионах страны зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.