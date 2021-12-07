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Станция Аминьевская будущего четвертого маршрута МЦД открылась для пассажиров

Виктория Сикерина

Город
Станция Аминьевская будущего четвертого маршрута МЦД открылась для пассажиров
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Станция Аминьевская будущего четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) открылась для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 декабря.

В ведомстве отметили, что новый остановочный пункт и одноименная станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро образовали крупный хаб в Западном административном округе (ЗАО) Москвы.

— Все плюсы: пересадка между железной дорогой и метро за пару минут по подземному пешеходному переходу; удобные подходы со стороны строящегося жилого комплекса; две платформы с навесами на всю длину и подземный вестибюль с лифтами и эскалаторами. Уже в этом году станция ежедневно будет принимать больше 6,6 тысячи человек, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что открытие станции Аминьевская позволит реализовать проект по трансформации железнодорожной инфраструктуры города. Модернизацию проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с целью запуска нового сквозного маршрута МЦД.

— За счет реализации национального проекта развития железнодорожной инфраструктуры в мосузле нам удается сохранять лидирующие позиции по темпам строительства и реконструкции станций не только в России, но и в мире, — говорится в сообщении.

7 декабря сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в столице. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.

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