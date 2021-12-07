Суд продлил арест акциониста, устроившего летом стрельбу на Красной площади

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Таганский районный суд Москвы продлил арест акционисту Павлу Крисевичу, который в июне 2021 года открыл стрельбу в воздух из холостого пистолета на Красной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 7 декабря.

Так, заключение под стражу продлится до 11 февраля 2022 года. Таким образом, срок ареста увеличили на два месяца.

— Постановлением суда от 7 декабря 2021 года обвиняемому Крисевичу Павлу Олеговичу продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 11 февраля 2022 года, — заявили в Таганском суде.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 июня 2021 года. Тогда на Красной площади был задержан мужчина, стрелявший в воздух холостыми патронами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Задержанным оказался известный акционист Павел Крисевич, который не в первый раз устроил такие «выступления».

Так, например, мужчина в ноябре 2020 года прославился тем, что поджег под ногами файеры в центре Москвы. После этого он привязал к рукам крест и забрался на стул. Тогда акциониста арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.