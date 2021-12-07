Прирост осадков в Москве в результате снегопада достиг 12 сантиметров

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прирост осадков в результате мощного снегопада в столице составил 12 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства во вторник, 7 декабря.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент выпадение снега в городе завершилось. Столбики термометров пока установились на отметке 0 градусов.

— После 00:00 ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в 23:00 по московскому времени специалисты проведут механизированное подметание магистралей и тротуаров. Также дороги обработают противогололедными средствами, говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. По его словам, в последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.

Еще один погодный рекорд побил Санкт-Петербург 6 декабря. Тогда в Северной столице температура воздуха составила минус 20,9 градуса. Примечательно, что с 1893 года в городе столбики термометров не опускались в этот день ниже минус 20,5 градуса.