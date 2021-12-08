«Две красавицы»: Пегова поделилась кадрами с дочкой с отдыха в Египте

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова после своего участия в «Ледниковом периоде» заметно похудела из-за усиленных репетиций. Она удивляет своих поклонников подтянутым телом и стройностью.

43-летняя знаменитость уверенно носит шорты на отдыхе в Египте, куда улетела с 16-летней дочкой Татьяной от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. В личном блоге Instagram артистка показала кадры со своего отпуска.

— Очень солнечно и насыщенно! Впечатления от красок Красного моря ничем не заменить! — подписала пост звезда.

Поклонники оценили фото и отметили, что Пегова с наследницей отлично выглядят, осыпав их комплиментами.

«Вы две красавицы»; «Вам идут данные пейзажи!»; «Красавицы! Папина доча!»; «Выросла ваша Танюша, красавица», — написали фолловеры.

В конце ноября Пегова тоже показывала повзрослевшую дочь на фото с прогулки в Минке. Татьяна Пегова вышла на прогулку по белорусским просторам в модном пуховике-коконе. На голове у девушки современный шерстяной платок, завязанный вокруг шеи на русский манер.