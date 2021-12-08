Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Две красавицы»: Пегова поделилась кадрами с дочкой с отдыха в Египте

Юлия Курганова

Общество
«Две красавицы»: Пегова поделилась кадрами с дочкой с отдыха в Египте
Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова после своего участия в «Ледниковом периоде» заметно похудела из-за усиленных репетиций. Она удивляет своих поклонников подтянутым телом и стройностью.

43-летняя знаменитость уверенно носит шорты на отдыхе в Египте, куда улетела с 16-летней дочкой Татьяной от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. В личном блоге Instagram артистка показала кадры со своего отпуска.

— Очень солнечно и насыщенно! Впечатления от красок Красного моря ничем не заменить! — подписала пост звезда.

Поклонники оценили фото и отметили, что Пегова с наследницей отлично выглядят, осыпав их комплиментами.

«Вы две красавицы»; «Вам идут данные пейзажи!»; «Красавицы! Папина доча!»; «Выросла ваша Танюша, красавица», — написали фолловеры.

В конце ноября Пегова тоже показывала повзрослевшую дочь на фото с прогулки в Минке. Татьяна Пегова вышла на прогулку по белорусским просторам в модном пуховике-коконе. На голове у девушки современный шерстяной платок, завязанный вокруг шеи на русский манер.

Читайте также:
Ирина Пегова дочка Отдых
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте