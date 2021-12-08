Сергей Собянин сохранил тарифы ЖКХ в Москве на текущем уровне

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому тарифы на коммунальные услуги в столице не изменятся до 1 июля 2022 года. Документ опубликован во вторник, 7 декабря, на официальном сайте мэра.

Согласно документу, рост тарифов на коммунальные услуги в Москве с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7 процента, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,8 процента. С 1 января по 30 июня 2020 года роста не было, с 1 июля по 31 декабря 2020 года рост составил 5 процентов, с 1 января по 30 июня 2021 года роста не было, с 1 июля по 31 декабря 2021 года рост составил 4,6 процента.

С 1 января по 30 июня 2022 года показатель не увеличится, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года вырастет на 6 процентов.

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