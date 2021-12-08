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Сергей Собянин сохранил тарифы ЖКХ в Москве на текущем уровне

Юлия Курганова

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Сергей Собянин сохранил тарифы ЖКХ в Москве на текущем уровне
Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому тарифы на коммунальные услуги в столице не изменятся до 1 июля 2022 года. Документ опубликован во вторник, 7 декабря, на официальном сайте мэра.

Согласно документу, рост тарифов на коммунальные услуги в Москве с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7 процента, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,8 процента. С 1 января по 30 июня 2020 года роста не было, с 1 июля по 31 декабря 2020 года рост составил 5 процентов, с 1 января по 30 июня 2021 года роста не было, с 1 июля по 31 декабря 2021 года рост составил 4,6 процента.

С 1 января по 30 июня 2022 года показатель не увеличится, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года вырастет на 6 процентов.

Сервис «Вызов мастера» решил 50 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ. Данный сервис на портале mos.ru начал работу в апреле 2021 года. «Вызов мастера» позволяет подать заявку с любого устройства, а сам процесс оформления заявки занимает меньше минуты. Запрос автоматически попадает коммунальным службам. Отмечается, что вызвать мастера можно не только себе, но и другому человеку.

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