В Минтруде рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления

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Россияне, которые родились в 1976 году и после, могут формировать пенсионные накопления. Получить накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Об этом рассказали в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ.

Также в ведомстве сообщили, какие выплаты могут получить россияне с пенсионными накоплениями. Речь идет о единовременной выплате для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Кроме того, выплачивается каждый месяц в течение 10 лет и дольше срочная пенсионная выплата, если пенсионные накопления формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также средств материнского капитала. Еще одна ежемесячная выплата — накопительная пенсия — выплачивается, если ее размер составляет больше 5 процентов по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения.

За оформлением пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР или, если человек перевел накопления в негосударственный фонд, — в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления достаются правопреемникам покойного. Также, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не была выплачена, то остатки средств пенсионных накоплений выплачиваются его правопреемникам, сообщает агентство «Прайм».

Порядок выплаты пенсий изменится в России с января 2022 года. С 1 января вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).