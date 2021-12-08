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Вирусолог заявил, что «омикрон» может вызывать пневмонию в три раза быстрее

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог заявил, что «омикрон» может вызывать пневмонию в три раза быстрее
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Штамм коронавируса «омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами COVOD-19. Об этом сообщил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, первоначальный переполох в научном обществе на появление нового штамма связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.

— Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе и в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме «омикрон»? Он точно так же, как и «дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких. Поэтому «омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию, — рассказал ученый в интервью «Известиям».

Он уточнил, что при инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней, а теперь данный период сократился до 3–5 дней.

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Иммунолог Крючков развеял главную фантазию о штамме «омикрон». Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что фантазии ряда специалистов о способности «омикрона» заменить вакцину не подтверждаются имеющимися на сегодняшний день данными об этом штамме коронавируса. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защититься от COVID-19.

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