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Специалист Роскачества рассказала, как правильно выбирать мандарины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Специалист Роскачества рассказала, как правильно выбирать мандарины
Фото: Pixabay

Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, но если воздуха слишком много, то это уже можно назвать недостатком. Об этом рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова. Она дала советы россиянам, как выбрать хорошие фрукты.

Эксперт отметила, что иногда мандарины могут быть обработаны воском, который не опасен, его нужно просто смыть под теплой водой. Не стоит покупать подмерзшие фрукты, так как в них сильно снижена концентрация витаминов. Это выдаст и запах со вкусом — они не будут соответствовать свежим плодам.

Также Котельникова рассказала, что окраска кожуры — не показатель сладости: мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.

Кроме того, специалист предупредила, что сладкие фрукты, такие как мандарины, стоит употреблять с осторожностью, потому что в них содержится много сахара. Тем не менее, мандарины полезны тем, что способствуют уменьшению тромбообразований и положительно влияют на работу ЖКТ из-за растительной клетчатки, сообщает агентство «Прайм».

Врач рассказала, кому опасно есть много мандаринов. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что здоровый человек может съедать около полукилограмма мандаринов в день. Это не будет иметь последствий для его организма. Однако, если у человека есть аллергия, то потребление большого количества мандаринов может привести к плачевным последствиям.

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