«Искусственные лица»: Королеву и Тарзана уличили в использовании фотошопа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фотографией со светского мероприятия, на которой она позирует вместе со своим супругом Тарзаном. Звезда опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что пара на снимке выглядит счастливой, многие поклонники осудили артистов за чрезмерное использование фотошопа.

«Искусственные лица! Извините»; «Зачем так фотошопить?»; «Я думала Бабкина с Тарзаном» — написали критики.

Весной 2021 года звездная пара оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Кроме того, сама Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их в очередной раз разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.