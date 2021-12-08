Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Искусственные лица»: Королеву и Тарзана уличили в использовании фотошопа

Полина Долганова

Общество
«Искусственные лица»: Королеву и Тарзана уличили в использовании фотошопа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фотографией со светского мероприятия, на которой она позирует вместе со своим супругом Тарзаном. Звезда опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что пара на снимке выглядит счастливой, многие поклонники осудили артистов за чрезмерное использование фотошопа.

«Искусственные лица! Извините»; «Зачем так фотошопить?»; «Я думала Бабкина с Тарзаном» — написали критики.

Весной 2021 года звездная пара оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Кроме того, сама Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их в очередной раз разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.

Читайте также:
фотошоп Instagram Наташа Королева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте