Школьников Оренбурга переведут на дистанционку из-за гриппа 9 декабря

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Всех школьников Оренбурга с 9 декабря переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в правительстве города.

— Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, — отметили в местной администрации.

Уточняется, что дистанционка распространится на все классы школ областного центра.

В городе также приостановят работу все секции, кружки и учреждения допобразования.

Недавно, 2 декабря, стало известно, что уже 3,2 миллиона человек вакцинировались от гриппа в Московской области. Сделать прививку от гриппа в регионе можно в поликлинике, мобильном комплексе, торговом либо многофункциональном центре, а также на предприятии по месту работы. Специальные бригады медиков приедут в организацию по запросу руководства, если число желающих сделать вакцину превысит 50 человек.