МИД РФ осудил санкционную политику Запада и контактирует по этому вопросу с СНГ и ЕАЭС

Фото: Минобороны РФ

Россия осуждает санкционную политику стран Запада и обсуждает эту тему с партнерами из СНГ и ЕАЭС. Об этом в среду, 8 декабря, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

— Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, в обновленной концепции Содружества от 18 декабря 2020 года указана ситуация с введением экономических санкций третьими странами в отношении участников организации. В этом случае будут совершаться консультации. Страны проведут работы по минимизации последствий и восстановлению экономик членов СНГ.

— В настоящее время стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза, — резюмировал он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров стран-участниц СНГ и исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации. Он отметил, что СНГ за прошедшее время доказало свою востребованность и эффективность.