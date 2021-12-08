МИД РФ: Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада

Фото: Минобороны РФ

Россия и Белоруссия координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции со стороны Запада. Москва продолжает сотрудничать с Минском в рамках противодействия внешнему давлению. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин.

— Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным стоп-листам, помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском, — цитирует замглавы РИА Новости.

2 декабря Минфин Соединенных Штатов ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.