В «Портфолио учащегося» внесены уже более двух миллионов записей о достижениях школьников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В сервис «Портфолио учащегося» в мобильном приложении «Дневник МЭШ» внесли уже более 2,2 миллионов записей о достижениях школьников Москвы.

Всего новым сервисом, который начал работу в начале учебного года, воспользовались более 200 тысяч школьников Москвы и их родителей. В «Портфолио учащегося» хранятся все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Кроме того, сервис пополняют сами пользователи: более четырех тысяч документов о достижениях внесли дети и их родители с момента начала его работы. Из них наибольшее число записей — 43 процента — добавлено в раздел «Учеба» и посвящено участию в олимпиадах.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них есть разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями. Своими результатами также можно делиться с друзьями или родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

В МЭШ 29 ноября появилась возможность передать с помощью функции чекина сведения о посещении учреждений культуры — музеев, театров, кинотеатров. Чтобы отметить свое посещение музея, театра или кинотеатра, необходимо зайти в раздел «Ученик» в «Дневнике МЭШ», после чего выбрать «Культурные места рядом» и нажать на кнопку «отметить помещение».