Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В «Портфолио учащегося» внесены уже более двух миллионов записей о достижениях школьников

Евгений Белоусов

Город
В «Портфолио учащегося» внесены уже более двух миллионов записей о достижениях школьников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В сервис «Портфолио учащегося» в мобильном приложении «Дневник МЭШ» внесли уже более 2,2 миллионов записей о достижениях школьников Москвы.

Всего новым сервисом, который начал работу в начале учебного года, воспользовались более 200 тысяч школьников Москвы и их родителей. В «Портфолио учащегося» хранятся все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Кроме того, сервис пополняют сами пользователи: более четырех тысяч документов о достижениях внесли дети и их родители с момента начала его работы. Из них наибольшее число записей — 43 процента — добавлено в раздел «Учеба» и посвящено участию в олимпиадах.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них есть разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями. Своими результатами также можно делиться с друзьями или родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

В МЭШ 29 ноября появилась возможность передать с помощью функции чекина сведения о посещении учреждений культуры — музеев, театров, кинотеатров. Чтобы отметить свое посещение музея, театра или кинотеатра, необходимо зайти в раздел «Ученик» в «Дневнике МЭШ», после чего выбрать «Культурные места рядом» и нажать на кнопку «отметить помещение».

Читайте также:
сервис Москва МЭШ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте