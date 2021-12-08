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Косачев заявил о целенаправленных вбросах США в СМИ информации о восстановлении СССР

Полина Долганова

Общество
Косачев заявил о целенаправленных вбросах США в СМИ информации о восстановлении СССР
Фото: Пресс-служба Совфеда

США обвиняют Россию в желании восстановить Советский Союз, чтобы «заставить соперников оправдываться». Такое мнение в среду, 8 декабря, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты опасаются желания президента России Владимира Путина войти в историю, воссоздав Советский Союз.

— В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и все более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию, — ответил на это вице-спикер Совфеда.

Он отметил, что Москве не стоит вестись на такие уловки, тем более что они озвучиваются не самыми влиятельными в США людьми, передает РИА Новости.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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