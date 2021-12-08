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Сергей Собянин поручил организовать прием граждан по видео-конференц-связи

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин поручил организовать прием граждан по видео-конференц-связи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперимент по организации приема и консультаций граждан в дистанционном формате с помощью видео-конференц-связи проведут в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что участвовать в эксперименте будут отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной власти столицы, аппарат мэра и правительства Москвы, а также центры госуслуг «Мои документы».

Согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в дистанционном формате может проводиться личный прием граждан.

Благодаря постановлению, москвичи впервые смогут записаться на консультации по различным вопросам, в том числе для получения разъяснений о возможности и порядке получения государственных услуг и сервисов. Правила приема граждан предстоит утвердить соответствующим органам исполнительной власти по согласованию со столичным департаментом информационных технологий.

Несмотря на внедрение дистанционных форм, прием граждан в традиционном офлайн-формате продолжается, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 7 декабря, стало известно, что Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому тарифы на коммунальные услуги в столице не изменятся до 1 июля 2022 года. Согласно документу, рост тарифов на коммунальные услуги в Москве с 1 июля по 31 декабря 2020 года составил пять процентов, с 1 января по 30 июня 2021 года рост не зафиксирован, с 1 июля по 31 декабря 2021 года рост — 4,6 процента.

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