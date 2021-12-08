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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Кощей. Начало»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Кощей. Начало»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 9 декабря приглашает москвичей и гостей столицы в киноклуб «Поклонка», где состоится бесплатный показ фильма «Кощей. Начало».

— Череда сказочных героев: Баба Яга (Ядвига Петровна), сказочный девичий патруль, говорящий харизматичный меч-кладенец и пассия Кощея очаровательная Мэй из рода друидов — мы увидим настоящую романтичную love story, — рассказал киновед Геннадий Ходос.

Зрители увидят историю приключений молодого воина Кощея в волшебном мире. Герой прибывает в столицу княжества в поисках безжалостного монстра — Белого призрака. Когда-то Кощей поклялся отомстить за гибель близких и уничтожить чудовище. В столице Кощей встречает юную волшебницу — циркачку Мэй. Волей случая они оказываются в Дикоземье, где им предстоит пережить ряд приключений, преодолеть многочисленные испытания, спасти мир и доказать, что настоящая любовь бессмертна.

Участие в мероприятии по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

В декабре Музей Победы в онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажет 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.

Часть показов приурочена к праздничным и памятным дням России. Так, в День героев Отечества, 9 декабря, можно посмотреть картину «Майор Вихрь». Трехсерийный сериал снят в 1967 году режиссером Евгением Ташковым по одноименному роману Юлиана Семенова. Он рассказывает о работе группы советских разведчиков.

Завершится год 31 декабря показом легендарного отечественного фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея.

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