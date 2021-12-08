Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Производство продуктов питания выросло почти на 18 процентов в Москве

Евгений Белоусов

Город
Производство продуктов питания выросло почти на 18 процентов в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За девять месяцев 2021 года на 17,9 процента выросло производство продуктов питания в Москве. Об этом 8 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам. на данный момент в столице работает 240 пищевых предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них — производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства и другие.

— В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в свое развитие, — отметил Ефимов.

Уточняется, что за 10 месяцев 2021 года выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть — до 15,1 тысячи тонн. Производство хлебобулочных полуфабрикатов, а также изделий длительного хранения выросло более чем на 28 процентов, до 108,5 тысячи тонн. Кроме того, сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тысяч тонн, то есть рост сегмента составил 15,5 процента.

Как заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, производство пищевая промышленность — один из важнейших сегментов обрабатывающей промышленности. Поэтому город присваивает промпроизводствам специализированные статусы, которые помогают экономить на налогах.

— Компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них — пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей, — передает слова Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Россия по итогам восьми месяцев этого года вошла в топ-10 стран — экспортеров шоколада по объему выручки, опередив Швейцарию. Уточняется, что по состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала шоколадной продукции на 838 миллионов долларов. За аналогичный период экспорт шоколада в Швейцарии составил 819 миллионов долларов. Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны, основными покупателями являются КНР и страны ЕАЭС — на них приходится 57 процентов экспортных поставок.

Читайте также:
Промышленность Москва Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте