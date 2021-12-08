Производство продуктов питания выросло почти на 18 процентов в Москве

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За девять месяцев 2021 года на 17,9 процента выросло производство продуктов питания в Москве. Об этом 8 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам. на данный момент в столице работает 240 пищевых предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них — производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства и другие.

— В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в свое развитие, — отметил Ефимов.

Уточняется, что за 10 месяцев 2021 года выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть — до 15,1 тысячи тонн. Производство хлебобулочных полуфабрикатов, а также изделий длительного хранения выросло более чем на 28 процентов, до 108,5 тысячи тонн. Кроме того, сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тысяч тонн, то есть рост сегмента составил 15,5 процента.

Как заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, производство пищевая промышленность — один из важнейших сегментов обрабатывающей промышленности. Поэтому город присваивает промпроизводствам специализированные статусы, которые помогают экономить на налогах.

— Компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них — пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей, — передает слова Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Россия по итогам восьми месяцев этого года вошла в топ-10 стран — экспортеров шоколада по объему выручки, опередив Швейцарию. Уточняется, что по состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала шоколадной продукции на 838 миллионов долларов. За аналогичный период экспорт шоколада в Швейцарии составил 819 миллионов долларов. Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны, основными покупателями являются КНР и страны ЕАЭС — на них приходится 57 процентов экспортных поставок.