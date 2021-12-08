Россия попала в топ-10 мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию

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Россия по итогам восьми месяцев этого года вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада по объему выручки, опередив Швейцарию. Об этом сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на данные отчетов ITC Trademap и UN Comtrade.

Уточняется, что по состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала шоколадной продукции на 838 миллионов долларов. За аналогичный период экспорт шоколада в Швейцарии составил 819 миллионов долларов.

По итогам 2020 года РФ занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом поставок 295,7 тысячи тонн на сумму 729,2 миллиона долларов, а Швейцария находилась на 10-м месте (109,8 тысячи тонн на сумму 753 миллиона долларов).

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны, основными покупателями являются КНР и страны ЕАЭС — на них приходится 57 процентов экспортных поставок, сообщает агентство «Прайм».

Москвичам рассказали, какие сладости приготовили фабрики к Новому году. Столичные фабрики изготовили лакомства для новогодних подарков: шоколад «Аленка», конфеты «Миша косолапый», батончики «Рот Фронт» и многие другие любимые с детства вкусы. В этом году кондитерские предприятия увеличили объемы производства и поставок лакомств к Новому году. Также изготовители расширили ассортимент.