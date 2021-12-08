Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия попала в топ-10 мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию

Юлия Курганова

Общество
Россия попала в топ-10 мировых экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию
Фото: Pixabay

Россия по итогам восьми месяцев этого года вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада по объему выручки, опередив Швейцарию. Об этом сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на данные отчетов ITC Trademap и UN Comtrade.

Уточняется, что по состоянию на сентябрь 2021 года Россия экспортировала шоколадной продукции на 838 миллионов долларов. За аналогичный период экспорт шоколада в Швейцарии составил 819 миллионов долларов.

По итогам 2020 года РФ занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом поставок 295,7 тысячи тонн на сумму 729,2 миллиона долларов, а Швейцария находилась на 10-м месте (109,8 тысячи тонн на сумму 753 миллиона долларов).

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны, основными покупателями являются КНР и страны ЕАЭС — на них приходится 57 процентов экспортных поставок, сообщает агентство «Прайм».

Москвичам рассказали, какие сладости приготовили фабрики к Новому году. Столичные фабрики изготовили лакомства для новогодних подарков: шоколад «Аленка», конфеты «Миша косолапый», батончики «Рот Фронт» и многие другие любимые с детства вкусы. В этом году кондитерские предприятия увеличили объемы производства и поставок лакомств к Новому году. Также изготовители расширили ассортимент.

Читайте также:
Рейтинги Россия шоколад
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте