Москвичам рассказали, какие сладости приготовили фабрики к Новому году

Фото: Pexels

Столичные фабрики изготовили лакомства для новогодних подарков: шоколад «Аленка», конфеты «Миша косолапый», батончики «Рот Фронт» и многие другие любимые с детства вкусы. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в среду, 1 декабря.

Он отметил, что в этом году кондитерские предприятия увеличили объемы производства и поставок лакомств к Новому году. Также изготовители расширили ассортимент.

Всего в магазинах Москвы будет представлено свыше 60 различных вариантов сладких подарков. Обычно их дарят и детям, и взрослым за праздничным столом.

— Сегодня на территории города работают 14 производителей шоколада, конфет, карамели, ирисок и других кондитерских изделий. Поэтому кондитеры решили увеличить объем поставок к январским праздникам. Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тысячи тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20 процентов и составила более трех тысяч тонн, — заявил Прохоров.

Глава ведомства добавил, что за девять месяцев 2021 года кондитерские фабрики изготовили около 124 тысяч тонн продукции. Этот показатель на три процента опередил уровень прошлого года.

Изготовление сладостей к Новому году начали еще в октябре. Основными производителями в Москве стали «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский».

Несколько партий лакомств уже отправили в разные регионы России. Также запланирован экспорт в Новую Зеландию, Японию, Израиль, Германию, Литву, Эстонию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и другие страны, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей.