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Тематические бизнес-семинары для предпринимательских классов прошли в 10 школах столицы

Михаил Алимов

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Тематические бизнес-семинары для предпринимательских классов прошли в 10 школах столицы
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

В столице прошли бизнес-семинары для учеников предпринимательских классов в десяти школах. Они состоялись в рамках программы «Культура конкуренции». В игровом формате 250 ученикам рассказали о конкурентной среде и ее основных инструментах.

— Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам, но и научиться находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике, а именно в смоделированных кейсах торгов и закупок, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, цель программы состоит в том, чтобы показать ученикам наличие конкуренции во всех сферах жизни. Они должны понять, что это нормальное явление, которое встречается повсеместно.

В программе были три семинара и итоговая игра «Город будущего», во время которой ребята смоделировали ситуацию с заказчиками и поставщиками услуг.

— Проект «Культура конкуренции» помогает учащимся предпринимательских классов овладевать важными практическими навыками. Деловые игры, решение кейсов погружают ребят в реальную экономическую ситуацию, учат анализировать информацию, взвешивать риски и принимать командные решения, — сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Все занятия практически целиком состояли из практического материала, поэтому столичным школьникам было весело и интересно их посещать, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого исполняющая обязанности руководителя регионального ресурсного центра «Экостанция Московской области» Любовь Литовская рассказала, что подмосковным школьникам планируют преподавать дисциплины, связанные с вопросами экологии. Она отметила, что на базе центра уже разработаны учебники для проведения подобных занятий. Так, были созданы учебник «Экология» для учеников начальной школы и отдельный учебник для девятиклассников.

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