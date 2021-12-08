Андрей Бочкарев: До 2025 года в столице построят 7,6 миллиона «квадратов» недвижимости по реновации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве до конца 2024 года должны ввести в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости по программе реновации. Об этом в среду, 8 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас можно констатировать, что темп реализации программы реновации только ускоряется. В планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, — рассказал он.

По его словам, для волнового переселения жителей города подобраны «стартовые площадки», которые могут вместить до 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

В новые квартиры по программе уже переехали более 46 тысяч человек, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что до конца 2024 года планируется начать переселение более 200 тысяч человек.

До этого в Москве был утвержден список площадок для строительства дополнительных объектов по программе реновации. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь в него войдут территории, на которых разместятся площадки для строительства жилых домов по реновации, которые предназначены для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желающих приобрести квартиру с большей площадью или другим количеством комнат. Кроме того, к дополнительным площадкам относятся те, на которых построят объекты инфраструктуры — социальной, инженерной и транспортной.