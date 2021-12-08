Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

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Верховный суд России в среду, 8 декабря, постановил, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследования — достаточно иметь протокол и доказательства в виде фото.

Суд рассматривал жалобу универмага из столичного района Люблино. Проверяющие органы пришли в него и увидели сотрудника, который был без маски. В итоге суд оштрафовал магазин на 100 тысяч рублей по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Сотрудник магазина не согласился с наказанием и сослался на то, что районный суд не назначал фотоэкспертизу и не опрашивал свидетелей.

В свою очередь Верховный суд согласился с решением районного ведомства. В ВС РФ отметили, что в данном случае необходимость расследования отсутствует, передает газета «Известия».

29 ноября председатель комитета Совета Федерации по Конституции Андрей Клишас сообщил, что в России не планируют вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, необходимые нормы уже предусмотрены в нынешнем законодательстве.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Другой законопроект предполагает аналогичные требования в сфере междугородных и международных перевозок.