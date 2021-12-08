Появились кадры допроса мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский»

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры допроса 45-летнего москвича, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы. На кадрах видно, как силовики ведут задержанного на допрос, его руки скованы наручниками.

После того как мужчину завели, начинается допрос. На этом фрагменте звук на видео отсутствует. Затем силовики достают из карманов мужчины неизвестные предметы — на столе лежит пакет с боевыми патронами.

Видео: Следственный комитет

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».