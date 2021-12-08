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Вакцинация, Олимпиада и космос: названы самые обсуждаемые события года

Анастасия Колоскова

Общество
Вакцинация, Олимпиада и космос: названы самые обсуждаемые события года
Фото: Pixabay

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, какие темы, события и известные личности стали самыми обсуждаемыми в уходящем году. В течение года пользователи соцсети наиболее активно обсуждали второй год пандемии, вакцинацию, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. А наиболее упоминаемыми персонами стали Dava, Максим Галкин и Хабиб Нурмагомедов.

Коронавирус, вакцинация и введение QR-кодов возглавили рейтинг самых популярных тем для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в десяти российских регионах. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября. Вместе с тем в сети активно обсуждали периоды «нерабочих дней» в мае и ноябре, обязательную вакцинацию и новый штамм «омикрон».

Также пользователи активно обсуждали выборы в Государственную думу, лесные пожары, суд над Алексеем Навальным, акции протеста и Олимпийские Игры в Токио. Также пользователей волновала смена власти в Афганистане, стрельба в Казани и Перми, штурм Капитолия США, «Евровидение-2021» и полеты в космос.

Самым популярным телеведущим среди пользователей ОК стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришелся на день юбилея артиста — 18 июня. На втором месте оказалась телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа имени М. Горького. Также в топ попали Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.

Среди музыкантов самыми упоминаемыми оказались рэп-исполнитель Dava и король отечественной эстрады Филипп Киркоров, которые эпатажно заявили о себе на музыкальной премии. В топ также вошли певицы Полина Гагарина и Пелагея и блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали ее роман и воссоединение с Беном Аффлеком.

Фото: социальная сеть «Одноклассники»
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Фото: социальная сеть «Одноклассники»
Фото: социальная сеть «Одноклассники»
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Фото: социальная сеть «Одноклассники»
Фото: социальная сеть «Одноклассники»
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Фото: социальная сеть «Одноклассники»
Фото: социальная сеть «Одноклассники»
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Фото: социальная сеть «Одноклассники»
Фото: социальная сеть «Одноклассники»
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Фото: социальная сеть «Одноклассники»

Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который лидировал второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок ПСЖ Лионель Месси и боец MMA Федор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России. Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артем Дзюба занял только седьмое место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.

Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актера театра и кино Василия Ланового, известного режиссера и актера Владимира Меньшова, актера Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.

До этого социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также каким способом респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей.

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