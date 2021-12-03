Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки

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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также каким способом респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей.

Согласно проведенному опросу, в этом году россияне гораздо лучше планируют свой новогодний бюджет: только восемь процентов опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20 процентов. Выяснилось, что более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46 процентов респондентов: каждый пятый (25 процентов) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11 процентов — от 5 до 7 тысяч, 5 процентов — от 7 до 9 тысяч и 5 процентов — более 9 тысяч рублей.

Почти половина (45 процентов) пользователей Рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34 процентов — в супермаркетах, 26 процентов — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58 процентов), стоимость (43 процентов), оригинальность (38 процентов) и только потом на внешний вид (23 процентов).

Доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42 процента. Чаще всего они просматривают тематические группы (51 процентов), изучают аккаунты различных брендов (40 процентов), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23 процентов).

Больше половины (52 процентов) респондентов используют соцсети как основной способ для поздравлений: по этому показателю они превзошли звонки по мобильному телефону (49 процентов), СМС-сообщения (37 процентов), видеозвонки (18 процентов), звонки на городские телефоны (10 процентов) и другие.

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Более половины (54 процентов) из тех, кто использует соцсети для поздравлений, отправляют открытки, 49 процентов предпочитают сопровождать свое поздравление виртуальным подарком. Женщины чаще мужчин (62 против 44 процентов) выбирают открытки для друзей и близких. 43 процента респондентов предпочитают обычные текстовые поздравления в сообщениях, 21 процент — стихи. На странице друга в соцсети пишут теплые слова к Новому году 20 процентов опрошенных. По данным ОК, в целом в 2021 году каждый третий житель России получал виртуальные подарки в ОК.

Список желанных подарков в 2021 году в сравнении с 2020 годом почти не изменился. В топ-5 вошли: деньги (30 процентов), электроника (18 процентов) и смартфоны (18 процентов), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16 процентов), путешествия (15 процентов).

Любопытно, что 65 процентов пользователей Рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, и только 25 процентов сказали о том, что заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы. 10 процентов заявили, что не любят получать подарки.

До этого Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какие подарки хотят получить взрослые и дети на Новый год. По его словам, дети чаще всего просят у новогоднего волшебника гаджеты, а взрослые — квартиры.