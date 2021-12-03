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Дед Мороз рассказал, что взрослые и дети просят в подарок на Новый год

Юлия Курганова

Сюжет: 

Новый год - 2022
Общество
Дед Мороз рассказал, что взрослые и дети просят в подарок на Новый год
Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

Дети чаще всего просят у Деда Мороза гаджеты, а взрослые — квартиры. Об этом рассказал Дед Мороз из московской усадьбы.

— Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, «гаджеты». А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты. А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь, — сказал он, отвечая на вопрос, какие запросы у современных детей.

Также Дедушка добавил, что взрослые очень часто хотят получить квартиру.

— Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. Я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил, — отметил он в интервью РИА Новости.

3-05.mp4 / Видео: Telegram-канал РИА Новости

Почта Деда Мороза появилась в Московском зоопарке. Отправить письмо горожане и туристы смогут до 31 декабря включительно. Отмечается, что послания для Дедушки принимают в сувенирном магазине на улице Красная Пресня в центре столицы.

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