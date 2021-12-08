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Рафик Загрутдинов: жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в Зеленограде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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В рамках программы реновации в районе Старое Крюково в Зеленограде будет введен в эксплуатацию в следующем году жилой дом на 180 квартир. Об этом 8 декабря сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Будет построено по индивидуальному проекту два одиннадцатиэтажных корпуса с подземной автостоянкой. При внешней отделке зданий будет применена система вентилируемого фасада с использованием фиброцементных плит белого, оранжево-коричневого и серого цветов. Первые этажи облицуют темно-серой клинкерной плиткой. Входные группы оформят витражным остеклением., а на зданий фасадах установят корзины для кондиционеров.

В доме будет 37 однокомнатных квартир, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Кроме того, 3 квартиры будут специально оборудованы для маломобильных жильцов. Общая жилая площадь здания составит 10 465 квадратных метров.

Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территория возле жилых корпусов будет благоустроена и озеленена.

— Всего в ЗелАО новые квартиры получат жители 34 сносимых домов, для начала переселения подобраны 9 площадок, — добавил Загрутдинов.

До этого, 6 декабря, Рафик Загрутдинов сообщил, что отделочные работы в новом учебном корпусе на 400 мест на территории школы № 64 в районе Кунцево завершаются. Новый четырехэтажный корпус предназначен для учащихся с 8-го по 11-й классы. Он будет оборудован информационным табло и наглядной навигацией, чтобы облегчить школьникам передвижение по зданию.

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