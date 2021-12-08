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Андрей Бочкарев: Открытие станций БКЛ дает импульс к развитию территорий

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев: Открытие станций БКЛ дает импульс к развитию территорий
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Открытие новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы дает импульс к развитию территорий и повышает капитализацию жилья. Об этом заявил 8 декабря заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Открытие новых станций БКЛ метро имеет мощный мультипликативный эффект: помимо очевидного улучшения транспортного обслуживания горожан, в зоне притяжения новых станций также увеличивается капитализация жилья и прочей недвижимости, рост стоимости которой может составлять порядка 15 процентов, — сообщил заммэра.

Бочкарев также отметил, что целые районы получили импульс к развитию после открытия новых станций. Кроме того, это обеспечит городу новые рабочие места для будущего персонала метро и повысит привлекательность территории для инвесторов, за счет которых появится еще больше рабочих мест.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.

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