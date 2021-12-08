В Кремле ответили на заявление Нуланд о желании Путина воссоздать СССР

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прекрасно разбирается в политике и осознает, что воссоздать Советский Союз невозможно. Такое мнение в ответ на заявление Нуланд о желании президента России Владимира Путина заново создать СССР выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты опасаются желания президента России Владимира Путина войти в историю, воссоздав Советский Союз. Также Нуланд предостерегла РФ от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что США обвиняют Россию в желании восстановить СССР, чтобы «заставить соперников оправдываться». Он добавил, что Москве не стоит вестись на такие уловки, тем более что они озвучиваются не самыми влиятельными в США людьми.