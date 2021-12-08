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«Стремится воссоздать Советский Союз»: Нуланд заявила о возможном проекте Путина

Юлия Курганова

Политика
«Стремится воссоздать Советский Союз»: Нуланд заявила о возможном проекте Путина
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Соединенные Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин хочет войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

— Есть опасения считать, что Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше? — сказала она на слушаниях в сенате.

Также Нуланд предостерегла РФ от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

— Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России, — заявила заместитель госсекретаря.

Кроме того, она отметила, что за последние годы восприятие украинцами России сильно изменилось. По ее словам, уровень поддержки, дружеских чувств в отношении РФ среди граждан Украины достиг исторического максимума в 12 процентов, передает РИА Новости.

США могут ввести полную изоляцию России от мировой финансовой системы. Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину. Она также сказала, что США ожидают от ФРГ приостановки реализации проекта «Северный поток — 2» в случае, если Россия вторгнется на Украину.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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