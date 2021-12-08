Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США могут ввести полную изоляцию России от мировой финансовой системы

Юлия Курганова

Политика
США могут ввести полную изоляцию России от мировой финансовой системы
Фото: flickr.com / eric lynch

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила во вторник, 7 декабря, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

— Те меры, которые мы обсуждаем, по сути будут означать изоляцию России от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и населения России, для их возможности работать, путешествовать и торговать, — сказала она.

Нуланд также заявила, что США ожидают от ФРГ приостановки реализации проекта «Северный поток — 2» в случае, если Россия вторгнется на Украину. Она отметила, что в стремлении удержать РФ от агрессии США рассматривают все доступные способы, сообщает РИА Новости.

Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями в случае военной эскалации со стороны России. Лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
США Россия Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте