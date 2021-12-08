США могут ввести полную изоляцию России от мировой финансовой системы

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Соединенные Штаты обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила во вторник, 7 декабря, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

— Те меры, которые мы обсуждаем, по сути будут означать изоляцию России от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и населения России, для их возможности работать, путешествовать и торговать, — сказала она.

Нуланд также заявила, что США ожидают от ФРГ приостановки реализации проекта «Северный поток — 2» в случае, если Россия вторгнется на Украину. Она отметила, что в стремлении удержать РФ от агрессии США рассматривают все доступные способы, сообщает РИА Новости.

Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями в случае военной эскалации со стороны России. Лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.