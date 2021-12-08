Выпивший краснодарец потерял в Москве 50 миллионов рублей и Mercedes

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Житель Краснодара приехал в столицу по деловым вопросам и потерял крупную сумму денег, а также служебный автомобиль. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», краснодарец по имени Василий отправился на служебном автомобиле в командировку в Москву. С собой у него было 50 миллионов рублей.

Приехав в столицу, бизнесмен и его водитель решили отдохнуть после долгой дороги. Они отправились в номер гостиницы, где почти весь день употребляли алкоголь. При этом сумка с деньгами осталась в салоне иномарки.

Наутро Василий вспомнил про сумку. Однако ни ее, ни автомобиля Mercedes на месте уже не было. Испуганный мужчина обратился в полицию.

Позже выяснилось, что машину перепарковала коллега собутыльников Наталья. Об этом ее попросил пьяный водитель Василия. По словам женщины, в салоне автомобиля она заметила разбросанные пачки денег, собрала их и отнесла в свой номер для сохранности.

Василий решил, что все его беды закончились, но оказалось, что у Натальи в номере была далеко не вся сумма. Куда делись остальные деньги, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту проводится проверка.

Первый зампред Комитета Государственной думы Елена Цунаева недавно заявила, что ограничение продажи спиртных напитков в период новогодних каникул, которое предложили ввести в России, не защитит людей от злоупотребления алкоголем.