В Госдуме оценили предложение ограничить продажу алкогольных напитков на Новый год

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Ограничение продажи спиртных напитков в период новогодних каникул, которое предложили ввести в России, не защитит людей от злоупотребления алкоголем. Такое мнение высказала первый зампред Комитета Государственной думы Елена Цунаева.

— Я за разумные и взвешенные решения. Дополнительными ограничениями и запретами проблему не решишь, так мы людей пить не отучим, — заявила Цунаева в комментарии «Радио 1».

При этом она поддержала предложение об увеличении бесплатных развлечений в период новогодних праздников. Так у людей появится альтернативный способ проведения досуга. Но при этом необходимо помнить об ограничительных мерах в период пандемии коронавирусной инфекции.

По ее мнению, наилучшим вариантом будет увеличение количества бесплатных развлекательных мероприятий на открытом воздухе.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что продажу алкогольных напитков в новогодние каникулы необходимо ограничить, а все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны работать бесплатно.