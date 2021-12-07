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В Госдуме оценили предложение ограничить продажу алкогольных напитков на Новый год

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
В Госдуме оценили предложение ограничить продажу алкогольных напитков на Новый год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ограничение продажи спиртных напитков в период новогодних каникул, которое предложили ввести в России, не защитит людей от злоупотребления алкоголем. Такое мнение высказала первый зампред Комитета Государственной думы Елена Цунаева.

— Я за разумные и взвешенные решения. Дополнительными ограничениями и запретами проблему не решишь, так мы людей пить не отучим, — заявила Цунаева в комментарии «Радио 1».

При этом она поддержала предложение об увеличении бесплатных развлечений в период новогодних праздников. Так у людей появится альтернативный способ проведения досуга. Но при этом необходимо помнить об ограничительных мерах в период пандемии коронавирусной инфекции.

По ее мнению, наилучшим вариантом будет увеличение количества бесплатных развлекательных мероприятий на открытом воздухе.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что продажу алкогольных напитков в новогодние каникулы необходимо ограничить, а все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны работать бесплатно.

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