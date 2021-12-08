«Списать со счетов»: немецкий политолог рассказал, чем займется Меркель на пенсии

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Ангела Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера ФРГ. Она посвятит себя науке и преподаванию в вузах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал немецкий политолог и журналист Евгений Кудряц.

По его словам, ранее экс-глава немецкого правительства сама заявляла о желании поставить точку в политической карьере.

— Ангела Меркель говорила, что не намерена больше заниматься политикой. Она хочет уделить время себе, отдыху, прогулкам на природе и чтению книг. То есть ее можно уже списать со счетов как значимую политическую фигуру, — сказал Кудряц.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что Меркель будет развиваться в других значимых для немецкого общества сферах.

— Она, скорее всего, займется наукой, преподаванием, будет читать лекции в университетах. Однако к реальной политике вся эта деятельность не имеет уже никакого отношения, — пояснил политолог.

В то же время Меркель останется авторитетом не только для Германии, но и для других европейских стран, убежден Кудряц.

Новым канцлером ФРГ стал социал-демократ Олаф Шольц. На этом посту он сменил Меркель, которая правила последние 16 лет.