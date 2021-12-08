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Диетолог рассказал о полезных свойствах мандаринов

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказал о полезных свойствах мандаринов
Фото: Pixabay

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о полезных свойствах мандаринов.

Специалист подчеркнул, что мандарины могут стать идеальным выбором для декабря — января. Для этих месяцев мандарин — сезонный фрукт.

По словам эксперта, мандарин можно назвать фруктом молодости.

— Во-первых, это богатый источник витаминов С (почти 50 процентов от суточной нормы), группы B и витамина А, а также микроэлементов: калия (сердце), магния (нервная система), антиоксидантов. Это вещества, которые борются с продуктами обмена, — отметил он в комментарии Nation news.

Мандарины способствуют укреплению иммунной системы, что немаловажно в период пандемии. Также они благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, в особенности за счет клетчатки, и на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Не стоит увлекаться мандаринами людям с аллергическими реакциями, сахарным диабетом, заболеваниями желудка и печени.

До этого специалист Роскачества рассказала, как правильно выбирать мандарины. Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, но если воздуха слишком много, то это уже можно назвать недостатком.

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