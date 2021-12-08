Песков рассказал о впечатлениях Путина от видеоконференции с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин остался доволен видеоформатом переговоров со своим коллегой из США Джо Байденом. В рамках встречи политики могли говорить достаточно откровенно. Об этом в среду, 8 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Собственно, этот формат (по видеосвязи) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился, — цитирует представителя аппарата президента ТАСС.

7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.