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Около ста свертков с героином изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Около ста свертков с героином изъяли у мужчины на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Марьинский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 26-летнего уроженца одной из стран СНГ, который нес с собой около ста свертков с героином. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Правоохранители патрулировали территорию на Марьинском бульваре. В какой-то момент их внимание привлек мужчина: заметив приближение служебного автомобиля Росгвардии, он стремительно изменил направление движения и предпринял попытку скрыться в подъезде жилого дома. Росгвардейцы решили остановить мужчину, чтобы проверить его документы.

— В ходе беседы мужчина сильно нервничал и вскоре признался, что в его сумки находятся наркотики. Позже из сумки задержанного было изъято около ста пакетиков с неизвестным веществом, по результатам экспертизы было установлено, что это героин, — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

На прошлой неделе суд арестовал до 26 января водителя BMW, перевозившего крупную партию наркотиков. 23-летний водитель иномарки перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. В пресс-службе МВД России заявили, что в квартире, которую арендовал подозреваемый, нашли еще свыше тысячи пакетов и свертков с расфасованным наркотиком, его общая масса превысила пять килограммов.

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