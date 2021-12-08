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Коллеги и поклонники простились с Марком Рудинштейном

Анастасия Колоскова

Общество
Коллеги и поклонники простились с Марком Рудинштейном
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столичном Доме кино завершилась церемония прощания с продюсером и основателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном.

Почтить память ушедшего деятеля кино пришли его близкие, коллеги и друзья. Среди присутствующих были замечены директор Гильдии актеров кино Валерий Гущин, режиссеры Аким Салбиев и Вадим Абдрашитов, киновед Сергей Лаврентьев, журналист Владимир Пинский, актеры Дарья Сагалова и Леонид Дзюник и другие.

— Это большой души человек, хоть он и был небольшим. В нем было столько любви и отзывчивости, он был обидчив, но отходчив, как критики, которые могли сказать что ему не нравилось. Он делал «Кинотавр» не для себя. Считал, что надо вывести людей, которые забыты. Любил кино и играл в театре. Я думал, он будет жить всегда. Благодарен, что мы жили и будем жить в одно время с этим человеком, — отметил Аким Салбиев.

Кремация Марка Рудинштейна пройдет в частном порядке, сообщает РИА Новости.

Известный продюсер, актер, кинокритик, режиссер и основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Осенью он был госпитализирован в одну из столичных клиник, передает издание argumenti.ru.

Ранее в Мосгордуме допустили возможность увековечивания памяти Рудинштейна. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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